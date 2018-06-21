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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı - GAZİANTEP

- Güvenlik önlemlerinden detaylar - Vatandaşların açıklamaları - Belediye kamyonları ile kapatılan meydan yollarından görüntüler Gaziantep 'te Erdoğan'ın mitingi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldıGAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep 'te mitingi öncesi kentte güvenlik tedbirleri arttırıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 17.00'de partililerle buluşacak olan Erdoğan'ın mitingi öncesi yollar barikatlarla kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kullanacağı yol güzergahında alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonları ile yollar trafiğe diğer parti liderlerinin mitinglerinde olduğu gibi yine kapatıldı.Vatandaşlardan Yusuf Ören, "Daha önce Muharrem İnce'de de Meral Akşener'de de bu önlemler vardı. Bu önlemler için Akşener kendisine haksızlık yapıldığını söyledi ama böyle bir şey yok. Kim gelirse gelsin belediye güvenlik tedbirlerini alır." diye konuştu.
Siyasilerin gelişi dışında nevruz, bayram gibi etkinliklerde de yolların kapatıldığına dikkati çeken vatandaşlar, bu önlemlerin rutin uygulamalar olduğunu söyledi.

Güzergah Nevruz 

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