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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava muhalefeti nedeniyle Ordu’ya uçakla gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava muhalefeti nedeniyle Ordu’ya uçakla gitti

Cumhurbaşkanlığı helikopterlerinden detay

Baba Ocağı İl Kongresi Şiddetli Yağış Hava Muhalefeti Helikopter 

-Hava muhalefeti detay
-Fırtınadan etkilenen polislerden detay
-Karayolu konvoyunun hareketi
-Uçağın kalkması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Samsun kongresine katıldıktan sonra Ordu’daki il kongresine katılmak için planlanan helikopter yolculuğu, hava muhalefeti yüzünden iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’ya karayolu aktarmalı uçak ile gitti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. olağan il kongresine katıldı.
Coşkulu geçen kongrede halka hitap eden Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kongreye katıldıktan sonra Ordu’daki parti il kongresine gitmek istedi. Cumhurbaşkanı’nın yolculuğunu helikopter ile yapmayı planladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikoptere binmesinden kısa süre önce Samsun’da fırtına ve şiddetli yağış başladı.
Yaklaşık yarım saat fırtınanın dinmesini bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fırtına dinmeyince karayolu ile Samsun-Çarşamba Havalimanına geçti. Buradan Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havaalanına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’daki kongrenin ardından memleketi Rize’de baba ocağında konaklayacağı, yarın da oradan Trabzon ve Giresun il kongrelerine geçeceği öğrenildi.
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