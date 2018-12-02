Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilerle Paraguay'da sohbet etti - ASUNCION
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın kırmızı halıda yürümesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Paraguay'da yaşayan Türk vatandaşları ile buluşması ve fotoğraf çektirmesiASUNCION - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi ziyaret için geldiği Paraguay'da vatandaşlarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile eşi Silvana Lopez Moreira Bo da eşlik etti.