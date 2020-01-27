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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya’da Resmi Törenle Karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya’da Resmi Törenle Karşılandı

Erdoğan’ın havalimanına gelişi

İstiklal Marşı Resmi Tören 

-Resmi törenle karşılanması
-İstiklal marşının okunması
-Törenden detay

( BANJUL ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya’da resmi törenle karşılandı BANJUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Gambiya’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir’in ardından Gambiya’ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı’nın resmi daveti üzerine geldiği Gambiya’da mevkidaşı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile gerçekleştireceği baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve ardından Coco Beach Otel’de gerçekleştirilecek olan resmi devlet yemeğine katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya temaslarını tamamlamasının ardından Senegal’e geçecek.
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