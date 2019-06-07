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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanının otele gelmesi

Düğün Töreni Şahit Nikah Şahidi 

-Düğünden görüntüler

( İSTANBUL -EK) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı.
Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.
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