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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli vatandaşa duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli vatandaşa duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim otobüsü ile gelişi

Engelli Genç Engelli Vatandaş 

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim otobüsünden inmesi ve engelli gençle sohbeti
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın Valiliği'ne gelişi

( BARTIN )-Erdoğan Bartın mitinginin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek onunla bir süre sohbet etti BARTIN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın mitinginin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı. Vatandaşlara hediyeler dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisine seslenen bir engelli bir vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti. Gencin ailesi ile de bir süre sohbet eden Erdoğan, ailenin kendisine verdiği dosyayı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bartın Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretinde Bartın Valisi Sinan Güner’den brifing aldı.
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