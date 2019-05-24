Cumhurbaşkanı Erdoğan : 'El birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "El birliğiyle İstanbul 'u bir dünya şehri haline getirdik" - İSTANBUL - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeği - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - İftara katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamd olsun el birliğiyle İstanbul 'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın."
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