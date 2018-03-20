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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Doğalgaz) Devletimiz bunu dört bir yana götürmeye muktedirdir ' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Doğalgaz) Devletimiz bunu dört bir yana götürmeye muktedirdir ' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Doğalgaz) Devletimiz bunu dört bir yana götürmeye muktedirdir " - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etmesi - Kurdele kesimi - Toplu fotoğraf çekimi ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"nde konuştu.

Çekim 

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