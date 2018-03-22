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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Binbaşı Dunca'nın ailesine mektup - ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Binbaşı Dunca'nın ailesine mektup - ESKİŞEHİR

- Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca'nın röportajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Binbaşı Dunca'nın ailesine mektup - Eskişehir Valisi Çakacak, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Dunca'nın ailesine gönderilen mektubu ve karaçam tohumlarını iletti - Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca: - "Eşimin hatırasını yaşatmak ve daha yeşil bir Türkiye için mektubun içindeki tohumları ekeceğiz. Tohumları eşimin mezarının yanına gömeceğiz"ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine gönderilen mektubu ve karaçam tohumlarını iletti.Vali Çakacak, şehit Binbaşı Dunca'nın Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak'taki babaevinde bulunan eşi Lütfiye, kızı Zeynep Naz, babası Kazım, annesi Hesna, kardeşleri Metin ve Mustafa Dunca'ya, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektubu ve karaçam tohumlarını verdi.Çakacak, burada yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında Türkiye'nin her yerine gönderilen 23 milyon karaçam tohumunun daha yeşil bir ülkeye katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit ailesine özellikle bir mektup ve karaçam tohumunun gönderildiğini anımsatan Çakacak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Mektubun içinde de karaçam tohumları var. Onları şehidimizin hatırası olarak ekerseniz. Şehidimizin bir hatırası olarak büyüyecek." diye konuştu.
Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca ise mektup ve karaçam tohumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Düşünceli davranıştan duyduğu memnuniyeti aktaran Dunca, "Eşimin hatırasını yaşatmak ve daha yeşil bir Türkiye için mektubun içindeki tohumları ekeceğiz. Tohumları eşimin mezarının yanına gömeceğiz." ifadesini kullandı.

Şehit Hastane Lyon Gesi Şehit Ailesi 

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