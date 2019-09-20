Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha Amerika keşfedilmemişken, İstanbul her alanda dünyanın merkeziydi' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Amerika keşfedilmemişken, İstanbul her alanda dünyanın merkeziydi" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı.
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