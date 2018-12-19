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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni takdim etti

Ödüllerin takdimi

Nano Çekim 

-Bardakçı'nın tambur çalması, Sayan'ın şarkı söylemesi
-Toplu Fotoğraf çekimi
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun bu yılki vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy’a verildi.
Ödüle layık görülen isimler törende birer konuşma gerçekleştirdi. Ödül töreninde müzik alanında ödüle layık görülen Erol Sayan, konuşmasının ardından 1960'ta bestelediği Enis Behiç Koryürek'in “Hatıra” isimli eserini seslendirdi. Sayan’a Murat Bardakçı tamburuyla eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler de şarkıya eşlik etti. Mehmet Akif Ersoy’un ödülünü ise torunu Selma Argon aldı. Ödüllerin verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla beraber fotoğraf çektirdi.
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