Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız' - GİRESUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız" - GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun 6. olağan il kongresine katıldı. (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız."