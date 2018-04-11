Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Roman Buluşması'na katıldı - detaylar - ANKARA
- Sanatçı Kibariye’nin sahneye gelişi ve Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kibariye'ye plaket takdim etmesi - Sanatçı Kibariye’nin konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın ve ailesine plaket vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması - 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın oğlunun konuşması sırasında duygulanması - Hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleriANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"na katıldı. (10)