Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılışıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ama bizim bu konudaki düşüncemiz belli. Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimlerse biz buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olalım."(6)