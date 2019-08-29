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( ANKARA -02) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz"- "Halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz"- "Türkiye ne basın hürriyetinden ne de Milli güvenliğinden taviz verebilir" ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oskarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

