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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Basın Hürriyeti 

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( ANKARA -02) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz"- "Halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz"- "Türkiye ne basın hürriyetinden ne de Milli güvenliğinden taviz verebilir" ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oskarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
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