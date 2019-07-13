Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle Hac Yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri -Kısa süreli sohbet -Detaylar
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’dan Medine’ye bisikletleri ile Hac Yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’dan Medine’ye bisikletleri ile HAC yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Bisikletli İngiliz vatandaşlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.
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