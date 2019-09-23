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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel’le Görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel’le Görüştü

görüşme detay

( NEW YORK ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel’le görüştü NEW YORK

Misyon 


- ABD’nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak BM 75. Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır eşlik etti.
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