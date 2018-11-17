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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanının cami içerisine girişi

Açılış Töreni 

-Cami ile ilgili bilgi alması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen millet Bahçelerinin toplu açılış töreni sonrası Başakşehir Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de Millet Bahçeleri toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış merasiminin ardından alanda bulunan Başakşehir Merkez Camii'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre cami içerisinde incelmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle buradan ayrıldı.
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