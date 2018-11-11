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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

- Esenboğa Havaalanından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyala havaalanından ayrılması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC - TRK" ile saat 18.55'te Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC - TRK" ile saat 18.55'te Ankara 'ya geldi.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara 'ya geldi.

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