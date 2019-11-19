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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor' - TBMM Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor' - TBMM Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.
(5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir."

Terör Örgütü Muhalefet Saldırı 

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