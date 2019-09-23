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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

toplantıdan görüntü

( NEW YORK ) NEW YORK

Toplantı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Erdoğan, temsilcilerle tek tek ilgilenerek görüşlerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.
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