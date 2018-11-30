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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - BUENOS AIRES

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - BUENOS AIRES

- İki liderin görüşmesinden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet ettiBUENOS AIRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin 'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.
G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.

Toplantı Özel Oturum Başkent 

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