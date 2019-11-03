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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

cumhurbaşkanı Erdoğan'ın caddeye yürümesi

Şehit Geçmiş Olsun Cumhurbaşkanı Terör Örgütü Saldırı 

-yoğun ilgi
-detay

( GAZİANTEP - 1) GAZİANTEP

- Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte ziyaret ettiği Şanlıurfa Valiliğinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediyede terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebeğin ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada vatandaşlar, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. (Şİ-SD
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