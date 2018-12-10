Cumhurbaşkanı Erdoğan’a insan hakları klibi



- Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İngilizce şarkı ve klip hazırlandı. Dünya İnsan Hakları Günü Kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde “İnsanlığın Medeniyeti” Programı düzenlendi.

Programda, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan İngilizce şarkı ve klip gösterildi. Söz ve bestesi Turgay Evren'e ait olan şarkının sözleri ise şöyle: “Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o. Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü. Haksızlığı ve yoksulluğa karşı gözlerini kapamadı. O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı. Erdoğan, uzun adam. Beraber yürür milletiyle. Çarpışır her türlü zulümle. Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o. Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü. Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi. O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi.”

