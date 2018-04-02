Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için 81 ili dolaşacak

-Aracını vatandaşların izlemesi,

-Erol özavcının konuşması,

-Vatandaşlara Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etmesi

-Genel ve detay görüntü



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019 seçimlerinde destek için çıktığı Türkiye turunun startını Şırnak’tan yaptı. DSP’nin 2010’daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, "Biz Türkiye’yiz" kampanyasına destek olmak amacıyla yola çıktı. Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yanı sıra "Dünya Lideri", yazılarıyla donatılan otomobiliyle kente gelen Özavcı, daha önce çeşitli kampanyalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 4 kez Türkiye turu yaptığını ve 81 ili dolaştığını dile getirdi. Türkiye turunun startını Şırnak’tan verdiğini aktaran Özavcı, otomobiliyle kenti gezdi. “Bakın burası Şırnak” Kumçatı beldesinde vatandaşlara Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Özavcı, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en uç köşesinde Şırnak’tayız. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, bakın burası Şırnak. Buradaki insanları görüyorsunuz, her biri bir mücahit. Bu mücahitler var oldukça Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin lideri değil, dünyanın lideridir. Cumhurbaşkanı ve dava arkadaşlarının Allah’a güvenerek, bu zorlu yola çıktıklarını ve sadece kendi ülkesinin halkı için değil, tüm mazlum insanların huzuru ve kurtuluşu için yılmadan, usanmadan çalıştığını görüyoruz. Bundan dolayı inşallah geleceğimiz güzel olacak. Cumhurbaşkanımız tüm dünyayı, eli kanlı güç ve otoriteleri karşısına alarak adeta haykırır ve kükrercesine dik duruşunu gördük. Bu tavrı başka hiçbir toplum liderinden ya da siyasi liderlerden görmedik. Bu davaya ve bu yola baş koymuş, gönül vermiş Cumhurbaşkanımıza ve vatanımıza sahip çıkalım Cumhurbaşkanımızın dediği gibi birlikte iri olalım, diri olalım, hep birlikte kardeş olalım. Bu Müslümanlığın gereğidir.”

