Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu, hamdolsun 4 - 5 yılda defalarca ispatladık. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın."

İçişleri Bakanı Uttu Hamdolsun İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 Askerimizin Şehit Düştüğü Bölgedeİçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 Askerimizin Şehit Düştüğü Bölgede
Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndaBakan Soylu Tendürek Dağı’nda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı