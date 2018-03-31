Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu, hamdolsun 4 - 5 yılda defalarca ispatladık. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın."