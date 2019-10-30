Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti."
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