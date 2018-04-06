Çukurca’da sünnet şöleni düzenledi

-Valinin gelişi

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Müftünün duası

-Vali Toprak’ın konuşması

-Hediyelerin verilmesi

-Polisin çocukları kucaklaşması



( HAKKARİ )- Emniyet sınırda sünnet şöleni düzenledi HAKKARİ



- Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “Kirvem Polis” projesi kapsamında 30 çocuk sünnet ettirildi. Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen “Kirvem Polis” sünnet şölenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız. İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır, Hakkarili iş adamlarından Rızgar Şen Nazmi Demir Gıyasettin Uğuz, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Çukurca Devlet Hastanesinde Ankara Numune Hastanesinde gönüllü olarak gelen Kerküklü göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı tarafından Vali Cüneyit Orhan Toprak’a Türk bayrağı ve Türkmen bayrağı hediye edildi. Vali Toprak Bayrakları öpüp teslim alarak doktora teşekkür etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Çukurca Müftüsü Murat Karayiğit tarafından okunan duanın ardından bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Emniyet Müdürlüğü tarafından polis haftası münasebetiyle "Kirvem Polis" programı düzenlendiğini söyledi.



Vali Toprak, ”Burada konuşlanmış olan tugayımız, 2. Hudut Tugay Komutanlığımız, jandarma komutanlığımız ve emniyet müdürlüğümüz ve kaymakamlığın direktifleri doğrultusunda devletimizin kararlılığı, devletimizin karalılığı çerçevesinde can siphane gece gündüz demeden hayatlarını tehlikeye atarak mücadele veriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle emniyetimiz polis haftası vesilesiyle böyle bir program düzenlendi.

Güvenlik güçlerimizin buradaki halkla iç içe birlik ve beraberlik içerisindedir. Kaymakamlığımız ve emniyetimiz ilçede böyle güzel bir program düzenledi.

30 çocuğumuzu dinimiz gereği sünnet ettirdiler” dedi.



