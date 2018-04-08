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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cudi Dağı ziyarete açılacak

Cudi Dağı ziyarete açılacak

Vali Mehmet Aktaş

Kardeş Kavgası Siyasi Parti Sivil Toplum Terör Örgütü Teröristler 

-STK Lar ile toplantı
-Vali Aktaş'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK )- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş:- “Cudi’de büyük bir operasyon yürütülüyor”- “Operasyonun tamamlanmasının ardından Cudi Dağı ve dağda bulunan Garipler Türbesi ziyarete açılacak” ŞIRNAK

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya karşı büyük bir operasyonun yürütüldüğünü belirterek, operasyonun tamamlanmasının ardından dağ ve dağda bulunan Garipler Türbesi’nin temmuz ayında ziyarete açılacağını vurguladı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesinde siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Aktaş, Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya karşı Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyonun yürütüldüğü belirterek, “Allah'ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek. Lavike Gerib dediğiniz, Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de affedersiniz bu alçaklar, bu namussuzlar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz orayı temizledi. Teröristleri bölgelerden temizlediler. Ayrıca yine Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu temmuz ayında oraya gideceğiz. Yani Sefine'ye daha önceki yıllarda olduğu gibi temmuz ayında yapılan ziyareti gerçekleştireceğiz. Irak'ta, Suriye'de yaşatılan süreçlerin benzerini ülkemizde denemek istediler. Bizi kardeş kavgasına sürükleyeme yönelik, bölmeye, parçalamaya yönelik çok ciddi bir hazırlık yapıldı. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere askerimiz ve polisimiz ile burada görev yapan korucularımız çok kahramanca bir mücadele verdiler” dedi.
(AYZ-MP-Y)
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