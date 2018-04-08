Cudi Dağı’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

- Terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonunun yürütüldüğü Şırnak’ın Cudi Dağı’nda, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan’da başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker” operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, operasyona, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucunda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilerek, operasyonunun genişletilerek azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekildi. (MY-MP-Y)