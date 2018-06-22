Çubuk’ta camiye yıldırım düştü - ANKARA

- Yağmur yağarken detaylar - Mevlana Camisinden detay görüntüler - Cami görevlisi Eyüp Durmuşi le röportajANKARA (AA) – Ankara ’nın Çubuk ilçesinde yaklaşık bir saat süren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresinde ise küçük çaplı hasar oluştu.Çubuk'ta etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve mahalle yollarında su birikintileri oluştu. İlçe merkezinin bazı kısımlarında su birikintileri sebebiyle yoğun trafik yaşanıyor.İlçe merkezinde bodrum katları su basarken, birçok ekili alanda su birikintileri oldu. İlçede yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra yıldırım düştü. İsabet eden yıldırım nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki Mevlana Camisinin minaresi küçük çaplı zarar gördü. Minareden kopan büyük bir parça taş merdivenlerin üzerindeki sundurmaya düştü. Düşen taş sundurmada büyük bir delik açtı. Yağmur nedeniyle merdivenlerde bekleyenler şans eseri olayı yara almadan atlattı.Belediye ekipleri ve polis ekipleri, mahalleleri dolaşarak durum tespitinde bulunuyor.