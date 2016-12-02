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2 Aralık 2016 Cuma günü yayınlandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kerimcan Durmaz yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kerimcan Durmaz yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beyaz Tv'de ekrana gelen ' Ne var ne yok? ' adlı programda Türker Akıncı'nın sorularını yanıtladı.

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Programda eşcinseller gündeme gelirken, sunucu Türker Akıncı isim vermeden Kerimcan Durmaz'ı gündeme getirdi. Cübbeli Hoca ise erkekten kadına özenenler için ' Allah onları lanet etsin. Kırıtarak konuşmalar, kırıtarak yürümeleri var ' dedi.



Cübbeli Ahmet Hoca Hakkında
İstanbul Fatih'te aslen Giresunlu olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Hazinedaroğulları unvanı ile bilinen ataları 18. asırda bugünkü Özbekistan sınırlarının içinde bulunan Buhara şehrinden göç etmişler. Çocukluk yaşlarında cübbe giymesinden dolayı, adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. Klasik medrese usulü ile din eğitimi gördü. Resmî tahsil durumu ilköğretim seviyesi olup, ortaoku...
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Ahmet Mahmut Ünlü Hakkında
İstanbul Fatih'te aslen Giresunlu olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Hazinedaroğulları unvanı ile bilinen ataları 18. asırda bugünkü Özbekistan sınırlarının içinde bulunan Buhara şehrinden göç etmişler. Çocukluk yaşlarında cübbe giymesinden dolayı, adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. Klasik medrese usulü ile din eğitimi gördü. Resmî tahsil durumu ilköğretim seviyesi olup, ortaoku...
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