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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

- Samsun - Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı - Güvenlik şeridi çekilmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıÇORUM (AA) - Çorum 'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.İddiaya göre, M.E. ve U.K, Samsun - Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı'nda, husumetli oldukları T.S. ve U.K'nin silahlı saldırısına uğradı.El ve diz bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanan M.E. ve U.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, zanlılar T.S. ve U.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı Saldırı Saldırı 

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