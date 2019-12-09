Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı

olay yerinden görüntü ve detaylar,

Opel Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan 

-yaralıların hastaneye getirilişi

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir lokalde meydana geldi. İddialara göre lokale gelen bir grupla işletmeci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silah kullanıldı. A.U. (59) ve Ö.U. (31) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahla yaralama olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı