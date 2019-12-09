Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı

-yaralıların hastaneye getirilişi



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir lokalde meydana geldi. İddialara göre lokale gelen bir grupla işletmeci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silah kullanıldı. A.U. (59) ve Ö.U. (31) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahla yaralama olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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