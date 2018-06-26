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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Çorum'da hint kenevir operasyonu: 613 kök kenevir ele geçirildi

Çorum'da hint kenevir operasyonu: 613 kök kenevir ele geçirildi

Evden arama,

Hint Keneviri Sigara Irak 

-Köpekli arama,
-Tarlalarda arama,
-Genel ve detay görüntüler
-Operasyonda ele geçirilen kök kenevirin sergilenmesi

( ÇORUM -HD)- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapılan operasyonda 2 ayrı tarlada 613 kök çeşitli boylarda hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu göz altına alındı. Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Narkotik ekipleri ilçeye bağlı Güvendik Köyü'nde operasyon düzenledi.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Narkotik Köpeği Kıyı'nın da katıldığı operasyonda O.Y ve oğlu Y.Y’nin evinde yapılan aramada, kurutulmak üzere gazete üzerine bırakılmış 17,29 gram Kubar esrar (Dişi Hint Kenevir yaprağı), evin içerisinde bulunan soba üzerinde iki adet içilmiş kağıda sarılı içinde esrar maddesi bulunan sigara 0,96 gr valizde cam kavanoz içerisinde 4,17 gr toz esrar maddesi, yatak dolabı içerisinde ruhsatsız şarjörlü 12 Cal. Asil Magnum Marka yarı otomatik av tüfeği ile bu tüfeğe ait 57 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Şahıslara ait buğday ve nohut ekili tarlalarında yapılan aramada ise 613 kök çeşitli boylarda kenevir bitkisi ele geçirildi. Dişi Hint keneviri yetiştiren ve kullanan O.Y ve Y.Y. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göz altına alındı.
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