Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Çorum'da dolu etkili oldu

Çorum'da dolu etkili oldu

- Kent merkezinde etkili olan dolu yağışından görüntüler - Vatandaşların bahçelerine yağan doluyu temizlemeleri - Doludan etkilenerek dallarından düşen erikler - Kent merkezinde dolu nedeniyle su baskınları ile enerji kesintisi yaşandıÇORUM (AA) - Çorum 'da etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. 10 dakika süren dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, elektrik tellerinin kopması sonucu bazı bölgelerde enerji kesintisi yaşandı.Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlar ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ve temizlik işleri ekipleri su baskını oluşan bölgelerde, Yeşilırmak Elektirik Dağıtım A.Ş, ekipleri de elektrik kesintisinin meydana geldiği mahallelerde çalışma başlattı.

Su Baskını Dolu Yağışı Elektrik Kesintisi Yağan Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı