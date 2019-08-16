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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Çorum’da depo yangını

Çorum’da depo yangını

itfaiye ekiplerin görüntü,

Yangına Müdahale Trol 

-depodan görüntü,
-eşyaların kamyonete yüklenmesi detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da bir hırdavat deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kunduzhan mahallesi 4. Tabak Sokak’ta bulunan bir depoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Çorum belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
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