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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum'da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı

Çorum'da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı

kazanın güvenlik kamera görüntüsü

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İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi 


- Çorum'da yolda yürüyen Muhsin Bal (72) adlı adamın başına, seyir halindeki bir kamyonetin açılan demir kapağının çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındı. Olay, Çorum merkez Kale Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İsmail Ü. yönetimindeki 19 AZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümdeki ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Kamyonet seyir halindeyken açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal’ın kafasına hızla çarptı.Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Bal’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü İsmail Ü. yaşanan olaydan sonra karakola giderek polise teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arka tarafında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Muhsin Bal'ın kafasına çarpması, yere düşen yaşlı adama çevredekilerin yardım ettiği görülüyor. Hatırlanacağı gibi geçen sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti. Benzer bir ölüm vakasıda dün Çankırı'da yaşanmış, Ayşe Dümen (66) adlı kadın seyir halindeki kamyonun kasasının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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