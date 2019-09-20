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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çorum'da 12 bin kişilik 'ahilik pilavı' dağıtıldı

Çorum'da 12 bin kişilik 'ahilik pilavı' dağıtıldı

Çorum 'da 12 bin kişilik "ahilik pilavı" dağıtıldı - Pilav ikramından görüntüler Çorum 'da 12 bin kişiye "Ahilik pilavı" dağıtıldıÇORUM (AA) - Çorum 'da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 12 bin kişiye Ahilik pilavı dağıtıldı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde cuma namazının ardından şehitler ile ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi.Ulu, Huzur, Esnaf Evleri, Sanayi, Hıdırlık ve Abdibey camileri önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı, cemaate dağıtıldı.ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ulu Cami bahçesinde kurulan kazanda vatandaşlara pilav ikramında bulundu.Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan 12 bin kişilik Ahilik pilavının geleneksel olarak dağıtıldığını söyledi.

Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, "Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cemaate Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

Şehit Ahilik Muhabir Cuma Namazı Şili 

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