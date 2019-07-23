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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı İzle

Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı İzle

köpeğin kurtarılma görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

İlk Müdahale Köpek 


- Artvin’de Çoruh Nehri'nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı. Artvin merkez Çayağzı mahallesi mevkinde, Çoruh nehrine düşen ve daha sonra yüzerek suyun kenarına çıkarak mahsur kalan köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Artvin HAYDİKO gönüllüleri mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeğin beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ilk müdahale veteriner ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücudunda yaraları olan köpek Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
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