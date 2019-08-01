Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çoruh Nehri’ne düştüğü tahmin edilen teknisyen ölü bulundu

Çoruh Nehri’ne düştüğü tahmin edilen teknisyen ölü bulundu

Hüseyin Aktaş'ın cenazesinin taşınması

Cenaze Bild Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri yakınlarında bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bulunan cesedin, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Aktaş’a ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkale köyünde Çoruh Nehrine düştüğü tahmin edilen cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Daha sonra olay yerine intikal eden emniyet ve 112 sağlık ekipleri cesedin sürüklendiği ihtimaline karşı yol boyunca arama yaparken Aktaş’ın cesedini yaklaşık 5 kilometre mesafede Irmak yanı Köyünde bulundu. Nehrin karşı kısmına asma köprüden getirilen buradan da 2 kilometre sarp yoldan yürümek suretiyle cenaze aracına konulan Aktaş’ın cenazesi daha sonra Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin Aktaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı