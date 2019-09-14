Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorlu'da orman yangını - TEKİRDAĞ

Çorlu'da orman yangını - TEKİRDAĞ



: - Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylarÇorlu'da orman yangını - Hatıra ormanında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü - Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki hatıra ormanında çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.Çorlu - İstanbul kara yolu Işıklar mevkisindeki Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Hatıra Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Hatıra ormanının arkasındaki sitede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak itfaiye ekiplerine destek verdi.Çorlu, Tekirdağ , Çerkezköy ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Orman Yangını Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı