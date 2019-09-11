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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi - TEKİRDAĞ

Çorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi - TEKİRDAĞ



: - Velilerin açıklamaları - DetaylarÇorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun velileri okulun fiziki şartlarının uygun olmadığını gerekçe göstererek eylem yaptıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun velileri, okulun fiziki şartlarının uygun olmamasını protesto etti.Çorlu İlkokulu öğrencilerinin velileri, geçen yıl anaokulu olarak eğitim veren okulun bu yıl fiziki şartlarında iyileştirme yapılmadan ilkokula dönüştürüldüğünü gerekçe göstererek, okul önünde toplandı.Burada bir süre slogan atan veliler, daha sonra Omurtak Caddesi'nden Emlak Konutları mevkisindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü.Veliler, burada Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından kabul edildi.Erdoğan, sıkıntılarını anlatan ve dileklerini ifade eden velilere durumun en kısa sürede incelenip, var olan sorunların da giderileceğini kaydetti.
Görüşmenin ardından veliler müdürlükten ayrıldı.

Protesto Öğrenciler 

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