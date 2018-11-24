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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çorlu’da çöpler geri dönüşüme kazandırılacak

Çorlu’da çöpler geri dönüşüme kazandırılacak

Çorlu Hükümet Konağı bahçesindeki sıfır atık alanı

Toplantı Devlet Hastanesi Geri Dönüşüm Hükümet Konağı Hükümet 

-Çorlu Devlet Hastanesi sıfır atık alanı
-Programda yapılan konuşmalar
-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hükümet konağı ile devlet hastanesinde hayata geçirildi. Proje kapsamında hastane ve hükümet konağındaki atıklar kendi kategorilerinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Proje kapsamında Çorlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, projenin Çorlu’da ilk kez Çorlu Devlet Hastanesinde başladığını, önümüzdeki günlerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da yaygınlaştırılarak genişletileceğini söyledi.

Kaymakam Sarılı bu suretle ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Programda konuşan Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Onar da projeye verdiği desteklerden ötürü Ekolojik Enerji firması ile Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’ya teşekkür etti. Programda Ekolojik Enerji Genel Müdür Yardımcısı Tansu Haksever ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de birer konuşma gerçekleştirdi.
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