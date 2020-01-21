- Çöpten elektrik üretimini yerinde görüyorlar

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( İZMİR )- Harmandalı biyogaz tesisi ziyarete açıldı İZMİR



- İzmir Çiğli ilçesinde, iki ay önce hizmete alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Biyogaz Tesisi ziyarete açıldı. Gelen taleplere göre İzmirlileri ağırlayan tesisteki ziyaretçilere, uzmanlar eşliğinde saha gezdiriliyor, kokunun nasıl giderildiği ve çöpten nasıl elektrik enerjisi üretildiği anlatılıyor. Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Biyogaz Tesisi, vatandaşları ağırlamaya başladı.

İki ay önce hizmete alınan merkeze gelen ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde sahayı geziyor. Kokunun nasıl giderildiği ve çöpten nasıl elektrik enerjisi üretildiğinin bilgisini alan vatandaşlar, tesis hakkında bilgi sahibi oluyor. Tesis, açılmasıyla birlikte ise yoğun ilgi gördü. Tesisin ziyaretçilerinden Necat Hepkon Lisesi öğrencisi Gülce Karaşahinoğlu, tesise gelirken ön yargılı olduklarını ifade ederek, "Buraya gelince kokunun olmadığını gördük. Çok düzenli bir tesis. Bu tesisten çok şey öğrendim. Çöpten elektrik üretilmesi çok güzel. Böyle tesislerin ülkemizde olması bizlere umut oluyor" diye konuştu.

Aynı lisenin öğrencilerinden Burak Avgan da, "Buraya gelirken kokudan duramayacağımızı sanmış, maske almayı düşünmüştük. Etrafta çöp beklerken yeşillendirilen bir alan gördük" dedi.

"Bu proje hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak" Fizik öğretmeni Özden Yıldız ise tesisi beğendiğini belirterek, "Yıllarca Harmandalı ile ilgili haberlerden olumsuz şeyler duymuştuk. Burada rehabilitasyon çalışmalarını, ağaçları, bitkileri gördük. Bu proje hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Bizim lisemizden mezun olup burada çalışan mühendislerimiz var. Bu bizim için gurur verici" şeklinde konuştu.

Yıldız, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına daha çok ağırlık verilmesi talebinde de bulundu. Tesiste Enerji Sistemleri Mühendisi olarak çalışan Semih Gülşen ise “Tesisi gezmek isteyen İzmirlilerden yoğun talep alıyoruz. Amacımız; zaten buranın aynı zamanda bir eğitim merkezi olmasını sağlamaktı. Bu doğrultuda misafirlerimizi severek ağırlıyor, sahamızı gezdiriyoruz. Önyargıyla gelen ziyaretçilerimizin mutlu ayrıldığını görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Tesisi ziyaret etmek isteyenlerin bir dilekçeyle Konak eski belediye binasındaki Atık Yönetimi Daire Başkanlığına başvurması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanına biyogaz tesisi kurarak hem çöp sorununa çözüm bulmuş hem de yılda yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik enerjisi üretilmesini sağlamıştı. (AÇ-HG-Y)



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