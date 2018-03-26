Çöpte yeni doğan bebek bulundu... Mahalleli gözyaşlarına boğuldu

-Çöplerin arasında durması

-Bir kadın ve polisin bebeği alması

-Kadının bebeği eve götürmesi

-Hanım isimli kadının olayı anlatması

-Meryem Yuvanç'ın ağlaması

-Duruma isyan etmesi

-Polisin bebeği alması

-Polisin bebeği sevmesi

-Bebeği fark eden çocuğun olayı anlatması

-Ambulansın gelmesi

-Polisin bebeği sağlık ekiplerine vermesi

-Ambulansın gitmesi



( ADANA )- Adana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöplerin atıldığı yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu- Buldukları bebeğin üzerini giydirip ambulans ve polis çağıran mahalle sakinleri gözyaşı döktü ADANA



- Adana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöp atılan yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu. Bebeği gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi 21026 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Ahmet Sır (12) bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Çocuk, önce sesin kedi sesi olduğunu zannetti ancak daha sonra bebek ağlaması duyunca hemen sesin geldiği yere gitti. Ahmet Sır, çöplerin arasında kağıt üzerinde erkek bebek olduğunu görünce hemen mahalledeki kadınlara haber verdi. Olay yerine gelen Şefika Tanırgan bebeği alıp Hanım Yalyanç'ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi. Mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu Mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, bebeğin sokağa çıplak halde atıldığını öğrenen mahalle sakinleri Yalyanç'ın evine geldi. Meryem Yuvanç ile yanındaki kişi, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bu nasıl bir annelik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hanım Yalyanç ise bebeğin erkek olduğunu göbek bağının bile kesilmediğini yeni doğmuş bir bebek olduğunu ve görgü şahitlerinin bir kadının bebeği bıraktığını söylediğini kaydetti.

Polis bebeğe "Umut" ismini verdi Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bebeği mahalleliden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan bebek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis bebeğe Umut ismini verdi. Daha sonra Adana Şehir Hastanesine götürülen bebeğin buradaki kontrolünün ardından Sevgi Evlerine yerleştirileceği bildirildi.

Polis ekipleri ,bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

