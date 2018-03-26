Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çöpte yeni doğan bebek bulundu... Mahalleli gözyaşlarına boğuldu

Çöpte yeni doğan bebek bulundu... Mahalleli gözyaşlarına boğuldu

Bebeğin kağıt üzerinde durması

Bebek Ağlaması Gözyaşı Yeni Doğan Bebek Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çöplerin arasında durması
-Bir kadın ve polisin bebeği alması
-Kadının bebeği eve götürmesi
-Hanım isimli kadının olayı anlatması
-Meryem Yuvanç'ın ağlaması
-Duruma isyan etmesi
-Polisin bebeği alması
-Polisin bebeği sevmesi
-Bebeği fark eden çocuğun olayı anlatması
-Ambulansın gelmesi
-Polisin bebeği sağlık ekiplerine vermesi
-Ambulansın gitmesi

( ADANA )- Adana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöplerin atıldığı yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu- Buldukları bebeğin üzerini giydirip ambulans ve polis çağıran mahalle sakinleri gözyaşı döktü ADANA

- Adana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöp atılan yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu. Bebeği gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi 21026 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Ahmet Sır (12) bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Çocuk, önce sesin kedi sesi olduğunu zannetti ancak daha sonra bebek ağlaması duyunca hemen sesin geldiği yere gitti. Ahmet Sır, çöplerin arasında kağıt üzerinde erkek bebek olduğunu görünce hemen mahalledeki kadınlara haber verdi. Olay yerine gelen Şefika Tanırgan bebeği alıp Hanım Yalyanç'ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi. Mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu Mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, bebeğin sokağa çıplak halde atıldığını öğrenen mahalle sakinleri Yalyanç'ın evine geldi. Meryem Yuvanç ile yanındaki kişi, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bu nasıl bir annelik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hanım Yalyanç ise bebeğin erkek olduğunu göbek bağının bile kesilmediğini yeni doğmuş bir bebek olduğunu ve görgü şahitlerinin bir kadının bebeği bıraktığını söylediğini kaydetti.
Polis bebeğe "Umut" ismini verdi Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bebeği mahalleliden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan bebek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis bebeğe Umut ismini verdi. Daha sonra Adana Şehir Hastanesine götürülen bebeğin buradaki kontrolünün ardından Sevgi Evlerine yerleştirileceği bildirildi.
Polis ekipleri ,bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı