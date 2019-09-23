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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı - İZMİR

Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı - İZMİR

- İtfaiye aracından görüntü - Ekiplerin çalışmasıÇöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı - İzmir 'in Konak ilçesinde kimyasal maddenin atıldığı çöp konteynerindeki yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı.Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'ta bir lise önündeki çöp konteynerine atılan ve zehirli olduğu öne sürülen kimyasal maddeden alevler çıkmaya başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Görgü tanıkları, konteynerin, bir kişinin elindeki çuvalı atmasından bir süre sonra alev aldığını öne sürdü.

Bild Kimya Çöp Konteyneri Kimyasal Madde 

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