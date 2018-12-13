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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çöp evden 22 kamyon dolusu çöp çıktı

Çöp evden 22 kamyon dolusu çöp çıktı

Çöp evdeki evsel atıkları toplayıp kamyona boşaltması

Kaldırım İşgali Bild Çöp Ev Geri Dönüşüm 

-Temizlik işçilerinin evdeki çöpleri dışarı çıkartıp kamyonlara yüklemesi
-Çöp evin içinden dışından detay

( MERSİN ) - Ekipler, evde yaklaşık 60 ton hurda malzeme temizliği yaptı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çöp evden 22 kamyon çöp çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi’nde 120 Sokakta bulunan bir evden kötü kokuların geldiği ve kaldırım işgali yapıldığı konusunda ihbar gelmesi üzerine adrese giden Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen evin çöp ev olduğunu belirledi. İçeride evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik gibi atıkların olduğunu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğunu tespit eden ekipler, çöp evin temizlenmesi için Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde ve çevresinde yaptıkları temizlikte 22 kamyon çöp taşıdı. Evde yaklaşık 60 ton hurda malzeme temizliği yaptı. Zabıta ekiplerinin yaptığı açıklamada müsadere altına alınan hurdaların geri dönüşüme kazandırıldığı ve şahsa idari yaptırımın uygulandığı bildirildi.

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