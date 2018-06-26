ÇOMÜ'de 9 bin öğrenci mezun oldu

-ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in konuşması

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bin öğrencisini mezun etti. Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda mezuniyet töreni gerçekleşti. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı.

Buradaki törende, mezun öğrenciler geçit töreni yaptı. Geçit esnasında öğrencilerin taşıdığı pankartlar, aileleri ve törene katılanları güldürdü. Daha sonra Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören Halk Oyunları gösterisi, mezun olan öğrenciler adına konuşma ile sürdü. Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 25 yılı önce kurulmuş, 50 binden fazla öğrencisi ve 1600’den fazla akademisyeni ile bugün Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi haline geldi. Üniversitemiz, hem eğitimde hem de bilimsel araştırmada, akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmeleri takip eden, girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel değerlerine bağlı bireyler olmasını gözeten bir üniversitedir. Böyle bir Üniversite, bu yıl, yaklaşık 9 bin pırıl pırıl genci mezun ediyor. Bu sene kuruluşundan bu yana 100 binden fazla öğrenciyi mezun edebildi" şeklinde konuştu.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildi.

Tören diplomaların dağıtımı ve yaklaşık 9 bine öğrencinin keplerini fırlatmasıyla son buldu.

