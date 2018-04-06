

- Çanakkale'de, 500 kişilik seyirci kapasiteli ve yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Kapalı Spor Salonu törenle açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Artık Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye, acaba millet ne der ne demez merak edilmeyen bir ülke değil. Türkiye bu seneryonun baş aktörü. Türkiye bu konulardaki en önemli ülke. Afrin'e giremezsin dediler, girmek ne? Destan yazdılar" dedi.

10 ay önce temeli atılarak yapımı tamamlanan. Açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız vatandaşlar katıldı.

Tören, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Üniversitede bütün sporların yapılabileceği bir alt yapıyı oluşturma niyetiyle çalıştıklarını ifade eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ'de açık spor alanlarının yanı sıra kapalı alt yapının da genişlemeye devam ettiğini söyledi.



Rektör Acer, "Artık üniversitemizde basket, tenis ve hatta geleneksel sporumuzun yapılabileceği okçuluğun yapılabileceği açık spor alanları var. Bugün açmakta olduğumuz spor salonumuz yaklaşık 500 seyirci kapasitelidir. Uluslararası standartlara göre tasarlanıp, inşa edilmiştir. Bu salonda zeminden yaklaşık 17 metre yükseklik tavanı konarak çok daha rahat ferah bir spor kompleksi ortamı oluşturuldu. Aynı anda 4 takımın kullanabileceği soyunma ve giyinme odaları, hakem odaları ve antrenman salonları var. Toplam 2 bin 300 metrekare alana sığdırılmış olan bu spor salonunun yapımı için hükümetin harcadığı para yaklaşık 3 milyon TL'dir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, "Bugün açılan tesisimiz üniversitemizde gençlerimize hizmet verecek olan özel bir spor salonudur. Bu güzel tesis önemli bir açığı kapatacaktır. Böyle 500 seyirci kapasiteli özel, uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek olan bir mekanının çok fazla olmadığını belirtmek istiyorum. Burası üniversitemize tahsis edildi. Üniversitemiz burada hem öğrencilerimize, hem de Çanakkale halkımıza, esnafımıza büyük bir katma değer üretiyor. Sahili olan böyle güzel bir şehirde üniversitemizin ve öğrencilerimizin olması da Çanakkale'mizin ekonomisine de, gelişimine de, vizyonuna da büyük katkı sağlıyor" dedi.

Ülkenin büyümesi gerektiğini vurgulayan Turan, " Bakınız, daha üç dört gün önce Rusya gibi İran gibi bölgenin en önemli ülkeleri Türkiye'mizin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya geldiler. Bölge konuşuldu, Suriye konuşuldu vesaire. Artık Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye, acaba millet ne der ne demez merak edilmeyen bir ülke değil. Türkiye bu senaryonun baş aktörü. Türkiye bu konulardaki en önemli ülke. Afrin'e giremezsin dediler, girmek ne? Destan yazdılar. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Afrin bizim için bir virgüldür, nokta değil. İhtiyaçsa devam ederiz, dediler. Çünkü bizim ülkemizin güvenliği için yapacağımız işlerimiz var. Ülkemizin terörden arındırılması için yapacağımız işlerimiz var. Bu ülkeye elbise biçmek isteyen rol düşmek isteyen kim varsa hayır diyoruz. Bu millet bize yetki verdikçe, güven duydukça yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, niyetimiz doğruysa, akıbeti de doğru olur. Zor bir iş. Kolay bir süreç değil. Yoruluyoruz, sıkılıyoruz zaman zaman. Ama halkımızın duası desteği en büyük enerjimiz. Çünkü biz biliyoruz ki, yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğru, yüke razıyız. Yatarsak polemik yaparsak yorulmayız. Ama çalışacağız. Yorulacağız. İnşallah Çanakkale'mizin de Türkiye'mizin de ayağa kalkması için, bölgemizde en önemli ülkelerin başına gelmesi, şehrimizin de Çanakkale'mizin de ülkemizdeki en önemli kentlerden biri olması için önemli bir mesafe sarf edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından yapılan dua sonrasında spor salonunun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ile kapalı spor salonunu gezdi. İki gruba ayrılan ÇOMÜ Erkek Basketbol takımı gösteri maçı yaptı.Maçın ise hava atışını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptı. 500 seyirci kapasiteli, 2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu, Anafartalar Kapalı Spor Salonu yaklaşık 3 milyon TL'ye mal oldu. Yapılan açılışın ardından davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

